Более 100 побочных эффектов после прививки зафиксировали в Украине

В Украине первую прививку коронавируса получили почти 10 тысяч человек.
Однако зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.
Об этом сообщил главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.
При этом он отметил, что общее количество побочных эффектов в Украине составляет один процент от всех вакцинированных.
"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", - заявил Радуцкий.
Он также добавил, что вакцина от коронавируса является безопасной.