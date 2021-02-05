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События Сегодня, 17:5953
Подавать биометрические данные при оформлении виз обязали иностранцев

Верховная рада обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз.

Народные депутаты одобрили за основу и в целом законопроект №3630.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Этот законопроект разработало Министерство иностранных дел.

Таким образом для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Напомним, в сентябре 2020 года комитет ВР по правам человека рекомендовал Раде принять этот закон.

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