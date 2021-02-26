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События Сегодня, 18:0853
Алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса разработает Минздрав

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины разработает специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса.

Вопрос создания алгоритма рассмотрят на завтрашнем заседании.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Завтра на оперативном штабе мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным общественных деятелей, которых можно вакцинировать остаточными дозами", - сказал он.

Ляшко добавил, что министерство все равно будет настаивать на том, чтобы в первую очередь вакцинировали именно группы риска.

"Алгоритм до конца завтрашнего дня будет подробно представлен", - резюмировал санврач.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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