 

Третий локдаун. Чего ждать от новой волны коронавируса в Украине

События Сегодня, 18:31101
Третий локдаун. Чего ждать от новой волны коронавируса в Украине

Сегодня украинские власти уже открытым текстом говорят, что в стране поднимается третья волна заболеваемости коронавирусом.

А премьер Денис Шмыгаль признал, что Украину может ожидать новый локдаун.

При этом прозвучал достаточно апокалиптический пассаж о том, что даже приехавшая в страну вакцина проблемы не решит. О чем, кстати, много раз писала и "Страна". 

Разбирались в том, что происходит с ковидом в Украине и почему замаячил призрак нового - уже третьего по счету - локдауна. 

Грозят локдауном. Что говорят власти о третьей волне

Сегодня, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине. 

"Мы видим каждый день рост количества заболевших. Надо констатировать, к сожалению, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Скорее всего, придется возвращаться к модели локдауна, которая уже была в Украине. Хотя мне бы очень не хотелось. Общество, бизнес, правительство истощено ограничениями. Вакцина - это свет в конце тоннеля. Но вы видите, какой дефицит вакцин в мире, и сам процесс вакцинации займёт полтора-два года", - сказал премьер.

По его словам, возможно, будет и четвёртая волна, и пятая. "Нужно соблюдать ограничения. Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином, но если мы увидим нагрузку на медицинскую систему, у нас не будет другого выхода. Кроме как ввести жесткий локдаун", - заявил премьер на пресс-конференции. 

3 марта глава МОЗ Максим Степанов говорил, что Украина подготовилась к третьей волне пандемии.

"Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - сказал министр.

Чиновник озвучил цифры, с которыми страна подходит к третье волне: 

  • привлекли 131 500 врачей,
  • перепрофилировали 542 медицинских учреждения,
  • увеличили количество койкомест до 69 500 коек, из которых обеспечена кислородом 59 471 кровать,
  • "в строю" находится 6 142 аппарата искусственной вентиляции легких, которые задействованы, в том числе, для лечения больных ковидом. 

С чем может быть связана новая волна?

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, что в стране зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса. Очаг обнаружили в Ивано-Франковской области.

В образцах материала двух пациентов нашли мутацию в S-белке в положении 501-N501Y. Голубовская отметила, что это изменение присутствует в "британском", "южноафриканском", "бразильском" вариантах коронавируса.

Инфекционист добавила, что в последнее время в Украине стали фиксировать больше тяжелых больных, отделения интенсивной терапии переполнены. "Боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных", — сделала прогноз Голубовская.

Информацию о новых штаммах подтвердил сегодня и главный санврач Виктор Ляшко. На брифинге в Киеве он заявил, что двое заболевших ивано-франковцев инфицированы британским штаммом. Чиновник заверил, что вакцина, которой сейчас прививают украинцев, способна ему противостоять.

Правда, тут есть иное мнение. В "АстраЗенеке", по чьей формуле сделан "Ковишилд", уже признавали, что их вакцина против новых мутаций дает очень низкую эффективность. И поэтому ее будут дорабатывать. 

Возможно, именно в силу этих обстоятельств премьер Шмыгаль заявил сегодня: "Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет". 

Третья или вторая волна?

Две главных проблемы со статистикой за последние дни - это резкий рост госпитализаций (свыше трех тысяч в сутки) и смертей (подбирается к двумстам в день).

Данные показатели растут главным образом за счет "красных" регионов - Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областей. Но в целом ухудшение так или иначе проходит во всех регионах. 

Также заметно, что стали делать больше ПЦР-тестов. Что обычно вызывает и рост негативных показателей. Впрочем, заметно, что и позитивность этих тестов возрастает и подбирается к 30 процентам. 

Ну, и наконец последняя цифра по заболевшим - более 10 тысяч за сутки. Такой показатель в Украине впервые за два месяца - последний раз схожие цифры фиксировались в конце декабря. 

Третий локдаун. Чего ждать от новой волны коронавируса в Украине

Если взглянуть на график заболеваемости, растянутый во времени, то мы действительно увидим новую волну заболевания.

Только непонятно, почему Шмыгаль и другие называют ее "третьей". По рисунку ниже видно, что эта волна - вторая по счету. 

Первая волна закончилась в середине ноября и пошла на спад после введения "локдауна выходного дня". Вторая волна стартовала во второй половине февраля. 

Третий локдаун. Чего ждать от новой волны коронавируса в Украине

Каковы причины новой волны?

"Страна" уже анализировала, почему заболеваемость пошла вверх. Тут могли наложиться три основных фактора.

1. Профанация с локдауном в январе. Он практически не соблюдался в западных регионах, которые теперь становятся эпицентром новой волны коронавируса.

2. Появление в Украине новых штаммов заболевания, которые инфицируют сильнее. В частности, британского, которые не так давно вызвал резкий скачок в некоторых странах Европы.

3. Еще одна вероятная причина может быть связана с поступившей в страну вакциной от коронавируса "Ковишилд", которой многие не хотят прививаться. Темпы вакцинации очень медленные. Поэтому не исключено, что власти стали делать больше тестов и нагнетать ситуацию, чтобы украинцы согласились колоть себе индийский препарат, сделанный по лицензии британской "АстраЗенеки". 

От этого, судя по всему, зависят будущие поставки в Украину этой вакцины. Их лоббируют международные структуры, которые и производили для Украины эту закупку. Причем на максимально непрозрачных для общества условиях: цену не раскрывают, как и другие подробности контракта. 

Но уже сейчас понятно, что если вакцинация "Ковишилдом" провалится, и его придется утилизировать, то  больше этот препарат закупать не станут. Что, судя по всему, в планы международных партнеров Украины не входит (это видно и по активности ЛОМов, которых принято относить к "соросятам" - они яростно отстаивают эффективность "Ковишилда" и призывают им прививаться). 

При этом важно понимать, что заболеваемость действительно растет. Рост идет не только в Украине, но и у практически всех соседей Украины, кроме России и Беларуси.

Поэтому есть объективная перспектива уже третьего локдауна по всей в Украине - если число "красных" регионов начнет быстро увеличиваться. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Локдаун, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

В Украине могут ввести локдаун уже в третий раз
В Украине могут ввести локдаун уже в третий раз
Сегодня, 14:24
На сегодня наблюдается третья волна пандемии коронавируса в Украине
На сегодня наблюдается третья волна пандемии коронавируса в Украине
Сегодня, 14:22
Степанов заявил что медсистема Украины готова к третьей волне коронавируса
Степанов заявил что медсистема Украины готова к третьей волне коронавируса
Вчера, 13:20
Волна коронавируса от Прикарпатья идет в другие регионы
Волна коронавируса от Прикарпатья идет в другие регионы
22-фев-2021, 13:10
Введение еще одного локдауна в Украине допустил Степанов
Введение еще одного локдауна в Украине допустил Степанов
13-янв-2021, 15:43

Последние новости

18:52
События
В силу вступил закон о сроках ликвидации налоговой милиции
18:51
События
В ближайший час Киев накроет сильный ветер
18:49
События
Санкции против Януковича и его окружения ЕС продлил еще на год
18:35
События
Снижение до 5 гривен или новый рост. По какой цене украинцам будут продавать газ с 1 апреля
18:33
События
Ни нашим ни вашим. Как Зеленский хочет "пропетлять" перед Западом и МВФ по судебной реформе
18:31
События
Третий локдаун. Чего ждать от новой волны коронавируса в Украине
18:15
События
Зеленский и Кличко разводят мосты. Почему обострились отношения Офиса президента и мэра Киева
18:10
Политика
Медведчук повысил свой рейтинг несмотря на кампанию по дискредитации в отношении него со стороны Банковой
18:08
События
Алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса разработает Минздрав
17:59
События
Подавать биометрические данные при оформлении виз обязали иностранцев
17:57
События
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сделал прививку от коронавируса
17:28
События
Легализацию оборота оружия провалила Рада
14:32
События
Учетную ставку впервые за два года повысил НБУ
14:30
События
Более 100 побочных эффектов после прививки зафиксировали в Украине
14:29
События
Шмыгаль заявил что вакцинация вне очереди будет платной, остатки вакцин передадут на 5 этап
14:26
События
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в ближайшее время в парламент внесут законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич"
14:24
События
В Украине могут ввести локдаун уже в третий раз
14:22
События
На сегодня наблюдается третья волна пандемии коронавируса в Украине
14:20
События
Шаг к противодействию сексизму в рекламе сделала Рада
14:18
События
Вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля назвал Шмыгаль

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 марта 20212651
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что наивысшей награде МИД "За преданность дипломатической службе" присвоили имя покойного Анатолия Зленко983
Конституционный суд Украины в четверг, 4 марта, рассмотрит дело об официальном толковании части 1 статьи 105 Конституции о возможности привлечения президента к административной ответственности732
Минздрав запретил медикам сообщать о производителях и поставщиках COVID-вакцин285
Какие побочки от вакцины "Ковишилд" и почему ее до сих пор тестируют на животных273
Итальянцы засыпали Сан-Марино просьбами провакцинироваться "Спутником V"266
Законопроект о судебной реформе закрепит внешнее управление Украиной. ОПЗЖ голосовать за него не будет - Бойко254

Досуг

Виды солнечных электростанций и их отличия
Виды солнечных электростанций и их отличия
Установка солнечной электростанции у себя дома или на предприятии позволяет не только экономить на счетах за электричество, но и зарабатывать на продаже излишков выработанной энергии.
Сегодня, 17:2065
Раздвижные системы от «ВиЯр»
Раздвижные системы от «ВиЯр»
Шкафы-купе — один из наиболее популярных форматов мебели для хранения. Они удобны, надежны, занимают мало места, при этом вместительны и универсальны в плане дизайна, их можно вписать в любой интерьерный стиль.
1-мар-2021, 19:23301
Предназначение пластификатора для бетона
Предназначение пластификатора для бетона
Пластификатор для бетона является химической добавкой, которую вводят в смесь, чтобы улучшить ее физико-механические характеристики.
1-мар-2021, 17:44224
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Перед тем как приступить к декоративной отделке стен или потолков, следует хорошенько подготовить поверхность. Тщательно зашпаклевать, выровнять, отшлифовать, прогрунтовать и так далее и так далее.
28-фев-2021, 08:21340
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Применение дождевальных установок для полива приусадебного участка постепенно уходит в прошлое. Устройства расходуют много воды и заболачивают территорию.
27-фев-2021, 14:20395
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
XXI век – это время высоких технологий. Использование новейших средств коммуникации является залогом успеха. Раньше дети больше времени проводили на улице, играя со своими сверстниками. Но мир стремительно меняется.
27-фев-2021, 08:54435

События

В силу вступил закон о сроках ликвидации налоговой милиции
В силу вступил закон о сроках ликвидации налоговой милиции
В четверг, 4 марта, закон о сроках ликвидации налоговой милиции вступил в силу.
Сегодня, 18:5251
В ближайший час Киев накроет сильный ветер
В ближайший час Киев накроет сильный ветер
В четверг, 4 марта, в Киеве объявили штормовое предупреждение.
Сегодня, 18:5156
Санкции против Януковича и его окружения ЕС продлил еще на год
Санкции против Януковича и его окружения ЕС продлил еще на год
Европейский союз еще на год продлил санкции против Виктора Януковича - бывшего президента Украины - и его окружения.
Сегодня, 18:4946
Снижение до 5 гривен или новый рост. По какой цене украинцам будут продавать газ с 1 апреля
Снижение до 5 гривен или новый рост. По какой цене украинцам будут продавать газ с 1 апреля
С ценой на газ для населения - новая интрига. Напомним: газ продается по 6,99 гривен за куб только до конца марта. Что будет с ценником с 1 апреля - вопрос пока открытый.
Сегодня, 18:3552
Ни нашим ни вашим. Как Зеленский хочет "пропетлять" перед Западом и МВФ по судебной реформе
Ни нашим ни вашим. Как Зеленский хочет "пропетлять" перед Западом и МВФ по судебной реформе
В среду Верховная Рада сделала шаг в направлении реформы судебной системы, которую требует от Украины Запад: приняла в первом чтении закон, который устанавливает новый механизм отбора в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей  - главные органы в судебной системе.
Сегодня, 18:3351
Третий локдаун. Чего ждать от новой волны коронавируса в Украине
Третий локдаун. Чего ждать от новой волны коронавируса в Украине
Сегодня украинские власти уже открытым текстом говорят, что в стране поднимается третья волна заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 18:31121
7 Днів