Ни нашим ни вашим. Как Зеленский хочет "пропетлять" перед Западом и МВФ по судебной реформе

В среду Верховная Рада сделала шаг в направлении реформы судебной системы, которую требует от Украины Запад: приняла в первом чтении закон, который устанавливает новый механизм отбора в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей - главные органы в судебной системе.

Изменение принципа отбора - это основа "судебной" реформы, на которой настаивают западные послы, Международный валютный фонд и грантовые организации. Они хотят отбирать членов ВСП и ВККС через комиссию по добропорядочности, куда войдут "международные эксперты" от западных доноров. После реформы ВСП будет возобновлена работа Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) органа, который необходим, чтобы завершить оценивание судей. Прежнюю ВККС президент Зеленский распустил еще в 2019 году.

За проект закона проголосовало 215 "слуг народа", 9 членов группы "Доверие" и 3 внефракционных депутата.

При этом не голосовали за этот закон как противники внешнего управления США, так и прозападное лобби, которое сочло прописанную в проекте роль "международных экспертов" в отборе судей недостаточной.

Детали анализирует "Страна".

О чем говорится в проекте

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обещал Западу и МВФ провести реформу судебной системы.

Миссия МВФ, которая в феврале завершила работу в Украине без какого-либо результата, сделала особый упор на необходимости принятия законопроектов по судам.

По сути, западные структуры ожидают от Украины прямого допуска к отбору судей и контролю за их работой.

С этой целью предлагалось создать специальный орган, в состав которого войдут международные эксперты от западных "доноров". А их наделить полномочиями отсеивать претендентов на должность членов ВСП и ВККС и увольнять их за недобропорядочность.

Еще прошлым летом Зеленский внес в Раду проект, в котором прописывался механизм, по форме напоминающий то, что требует Запад. Теперь проект Зеленского доработал профильный комитет Верховной Рады - по вопросам правовой политики. И он же был вынесен на голосование в первом чтении. Член комитета Андрей Костин ("Слуга народа"), представляющий проект в сессионном зале, заявил, что в документе были учтены предложения, поданные международной программой USAID "Новое правосудие" и проектом ЕС "Право-Justice".

Но, как оказалось, в проекте прописали не совсем то, чего ждало прозападное лобби.

Дело в том, что послы и МВФ хотят, чтобы "международные эксперты" сперва оценили добропорядочность членов ВСП, а только потом отбирать состав ВККС.

А глобальное изменение, которое предлагается в проекте, - это создание вспомогательного органа при самом Высшем совете правосудия - конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности, которая будет только отбирать претендентов в ВККС.

Срок ее работы - 4 года.

Предлагается, чтобы в такую комиссию входили 3 судьи или судьи в отставке, которых предложит съезд судей, а также три персоны, предложенные Советом прокуроров, Советом адвокатов и Национальной академией правовых наук.

При этом первый состав комиссии по вопросам добропорядочности будет сформирован из 3 судей и 3 международных экспертов, которые будут поданы "донорами" Украины. Они будут отбирать претендентов в ВККС в течение года.

Авторы доработанного проекта, помимо того что вывели из-под контроля международников весь Высший совет правосудия, заложили несколько мин под работу международных экспертов.

Во-первых, определили срок в 20 дней на подачу кандидатур этих экспертов, во-вторых, ждут от субъектов представления - подачи сразу шести кандидатур, а если будут поданы не все кандидатуры, или не подана ни одна, решили дозаполнять квоты представителями Совета прокуроров, Совета адвокатов и Нацакадемии правовых наук.

В-третьих, предложили, чтобы решения комиссии по добропорядочности были легитимными, если за них проголосует четверо из шести членов. То есть, одного желания международных экспертов для назначения кого-то на должность будет недостаточно, за это еще нужен голос как минимум одного судьи.

В доработанной версии оказалась еще одна принципиальная новация. Конкурсная комиссия будет иметь право на оценку только добропорядочности, а не профессионального уровня кандидатов. Это будет оценивать Высший совет правосудия, он же и будет принимать окончательное решение, кого назначить в ВККС.

И в этом всем грантовики и прозападное лобби ожидаемо увидели "зраду".

Например, депутат Ярослав Юрчишин ("Голос") прямо заявил в Раде, что это не реформа, а ее имитация, и призвал съезд судей воздержаться от назначения в ВСП и заполнения ВККС.

Дело в том, что на следующей неделе на съезде судей может быть проведено голосование по заполнению четырех из восьми вакантных мест в Высший совет правосудия. Если съезд примет такое решение, то назначение не будет проконтролировано международниками.



А для голосования за закон во втором чтении и в целом требуется не меньше 2 недель. То есть съезд судей может заполнить свою квоту без учета мнения международных партнеров. А это очень не нравится западному лобби, которое требует, чтобы все решали кандидаты, которых назначат "доноры".

Ни нашим ни вашим

Таким образом получается, что, с одной стороны, авторы доработанного проекта прокатили прозападное лобби.

Но, с другой стороны, в законопроект было внесено несколько норм, которые выглядят очень сомнительно.

Например, конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности дали право доступа ко всем открытым государственным реестрам. И никаких исключений в этой норме не предусматривается. Таким образом, "международные эксперты" смогут получать информацию из реестров, держателем которых является Минюст, реестров Государственной исполнительной службы, Государственной службы по вопросам защиты персональных данных и прочих.

На эти чрезмерные полномочия даже обратило внимание Главное экспертное управление Рады, которое анализирует все проекты законов.



"Содержание этой нормы не позволят установить, с какой целью Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности дается доступ ко всем реестрам без исключения. Непонятно, какие данные будут браться, например, из реестра общественных объединений, единого реестра специальных бланков нотариальных документов и прочее, и каким образом эти данные будут способствовать конкурсной комиссии в ее деятельности", - говорится в замечаниях ГНЭУ.

А еще одна норма из проекта выглядят вообще как судейская люстрация. Так, ВККС будет состоять из 16 (вместо нынешних 12) членов, 8 из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Полномочной она будет при условии назначения 11 членов. Но в проекте появилась важная новация - кто может претендовать на вхождение в квалифкомиссию.

Предлагается запретить быть членами ВККС лицам, которые были членами ВККС или Высшего совета юстиции до того момента, пока в силу вступил закон "О возобновлении доверия к судебной власти в Украине". Речь идет о законе от 11 апреля 2014 года.

Таким образом, в обновленную ВККС смогут попасть только те члены ВККС, ВСЮ, ВСП, которые были назначены после 11 апреля 2014 года. Получается, что домайданным судьям из этих органов новая карьера в ВККС никак не светит.

Зато требования к самой квалификации судей были снижены. Если раньше требовалось полное высшее юридическое образование, то теперь просто высшее (что даст возможность претендовать на членство в ВККС даже младшим бакалаврам).

Механизм отбора в ВККС будет состоять из 2 этапов: проверка добропорядочности конкурсной комиссией и проверка компетентности, которую проведет ВСП. Конкурсная комиссия должна будет определить 48 кандидатов (из расчета по три на должность), затем провести собеседования и отсеять 16 из них, оставив 32 (по два на должность). А уже из этих 32 путем спецпроверки и собеседований будет выбирать 16 Высший совет правосудия. Отбор будет проходить в прямом эфире на сайте ВСП.

Когда новый состав ВККС будет сформирован, сама комиссия определит механизм отбора судей, которым будет заниматься.

При этом количество судей для каждого суда будет определять Высший совет правосудия с учетом вывода Госсудебной администрации, а для Верховного суда - не более 200 судей.

Таким образом, проект судебной реформы, который Рада приняла с минимальным количеством голосов в первом чтении, выглядит как "ни нашим ни вашим".

Адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит "Стране", что само требование Запада допустить их представителей к отбору и контролю за судьями противоречит Конституции, но считает, что у Офиса президента просто нет понимания, как строить судебную систему, поэтому из-под пера представителей власти и выходят такие неоднозначные проекты.

"Мы уже видели на примере Антикоррупционного суда, к чему привело привлечение экспертов, которые не знают ни украинского, ни русского языка, не разбираются в украинском законодательстве. Те лица, которых навязали в качестве экспертов, выполняют одну цель - отобрать таких судей, которые будут управляемы и послушны. Они должны будут выносить такие решения, которые им скажут. Поэтому само участие экспертов в отборе судей противоречит Конституции. Не имеет право ни одно иностранное государство диктовать нам, как отбирать судей. То, что происходит принятие таких законов, в которых вроде и дают полномочия экспертам, но и не особо значимые, связано с тем, что у власти нет видения и понимания, как дальше строить судебную систему. Если у предыдущей власти было очевидное направление - завести международных кураторов во все сферы, то у этой власти просто нет понимания, куда двигаться. Происходит топтание на месте - низы не хотят реформироваться, а верхи не могут", - считает адвокат.

Впрочем, по словам адвоката, Запад и без вхождения в комиссии по отбору судей находит свои рычаги влияния на украинскую судебную систему. Как пример адвокат привел семинар CLDP (программа развития коммерческого права), который посольство США проводило в конце 2020 года для украинских судей, которых лично отобрали дипломаты этого представительства.

Посольство США писало главе Верховного суда, что не будет обучать судей, которые не прошли критерии добропорядочности. Копия письма предоставлена "Стране" Р. Кравцом

"Госдепартамент США разделял украинских судей на первый и второй сорт еще задолго до допуска международных экспертов к отбору в ВСП и ВККС. Можем только представить, что будет, если Украина окончательно превратится в колонию Запада. Все судьи будут принимать только те решения, которые им продиктуют международные эксперты", - отмечает адвокат.

Впрочем, пока закон не принят в целом, ситуация еще может измениться, как в одну, так и в другую сторону. Как говорит "Стране" политолог Руслан Бортник, судебная реформа все еще является предметом переговоров Украины и западных партнеров.

"Политика Зеленского - "подвесить" все проблемные вопросы и не доводить дело до конца. Так уже происходит с ГБР, с Сытником, с Коболевым, и теперь с судебной реформой. Судебная система может выступить в роли разменной монеты в будущих переговорах с американской администрацией или даже лично Байденом. С одной стороны, Зеленский демонстрирует готовность договариваться - хотите международных экспертов, пусть будут международные эксперты. С другой стороны - режет этим же экспертам крылья. Это политика "тяни - пускай". В Офисе президента ищут, что еще могут выторговать за выполнение требований западных партнеров, поэтому пока ни по одному вопросу не доводят ситуацию до конца", - считает политолог Руслан Бортник.