 

Снижение до 5 гривен или новый рост. По какой цене украинцам будут продавать газ с 1 апреля

События Сегодня, 18:3552
Снижение до 5 гривен или новый рост. По какой цене украинцам будут продавать газ с 1 апреля

С ценой на газ для населения - новая интрига. Напомним: газ продается по 6,99 гривен за куб только до конца марта. Что будет с ценником с 1 апреля - вопрос пока открытый.

И по нему уже прорабатываются самые разные варианты.

Сегодня на Кабмине глава Минэнерго Юрий Витренко добился согласования протокольного поручения для Минэкономики. Уже за день, то есть, до 4 марта, министерство должно разработать рекомендации для "Нафтогаза" по допуску к газу внутренней добычи всех газовщиков.

На замечания представителей Минэкономики, что времени им отвели как-то совсем мало, Витренко заметил, что нужно что-то решать прямо сейчас, максимум, до пятницы. Чтобы уже в марте компании смогли покупать газ "Укргаздобычи", а в апреле он попал на розничный рынок, то есть, бытовым потребителям.

Такой разворот в газовом вопросе - весьма неожиданный.

Ведь в теории если все газовщики получат доступ к газу внутренней добычи, то, во-первых, можно будет забыть о формуле "Амстердам плюс", где учитываются котировки на европейских хабах и транспортировка газа в Украину, во-вторых, сам газ должен подешеветь.

"Думаю, спокойно можно будет выйти на цену до 5 тысяч гривен за тысячу кубов (сейчас 6,99 - Ред.) и все при этом заработают", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Впрочем, еще не факт, что все так и будет. С одной стороны, попытка Витренко лишить "Нафтогаз" монополии на рынке газа может оказаться банальным троллингом. Мы уже писали, что Юрий Юрьевич сейчас не в лучших отношениях со своим бывшим шефом, главой НАКа Андреем Коболевым. И непонятно, сможет ли правительство в итоге заставить "Нафтогаз" поделиться газом с конкурентами, учитывая, что НАК на сегодняшний день - государство в государстве.

 

Если же эта формула не заработает, то с 1 апреля страна должна вернуться к рыночным тарифам на газ. А значит он может вновь значительно подорожать.

"Страна" разбиралась, почем украинцы будут покупать газ с 1 апреля, и может ли он резко подешеветь.

Тарифный разворот

Напомним вкратце как развивалась история с газом для населения. В прошлом году в Украине запустили рынок газа для рядовых потребителей, то есть, можно было выбирать поставщика, в том числе, по ценнику. Но со старта самые дешевые тарифы начал предлагать "Нафтогаз", так как только он имел доступ к газу внутренней добычи (компания "Укргаздобыча" входит в структуру НАКа). Что позволило "Нафтогазу" наращивать базу бытовых клиентов.

Еще тогда газовые компании пытались пробиться к ресурсу "Укргаздобычи", и даже писали письмо на Кабмин с требованием обеспечить им доступ к украинскому газу. Но в итоге ничего так и не добились.

Ситуация на рынке обострилась с началом отопительного сезона, когда цены на газ в Европе резко пошли вверх. По факту уже на январь украинцам предложили газ по 10-11 гривен за куб и дороже, и это без доставки, что спровоцировало тарифные бунты по всей стране. Только после этого Кабмин зафиксировал ценник на уровне 6,99, причем, задним числом, с 1 января 2021 года. 

Газ по предельной цене 6,99 гривен за куб будут продавать украинцам до конца марта. Какой ценник предложат уже с 1 апреля - вопрос открытый. По идее, нужно снова возвращаться к рынку газа, по которому Украина взяла обязательства перед МВФ.

Кабмин обязал всех газовщиков сформировать годовые тарифные планы. Это, якобы, должно снизить тарифные риски, ведь потребитель будет сразу знать, сколько ему придется платить в течение года.

3 марта уже под конец Кабмина с неожиданным предложением выступил глава Минэнерго Юрий Витренко. Он предложил лишить "Нафтогаз" монопольного положения, и уже в марте начать продажи ресурса "Укргаздобычи" всем газовым компаниям. А с апреля весь газ внутренней добычи должен пойти на открытый рынок и предлагаться "по условиям, "не хуже, чем "Нафтогазу". Возможно ли это, и как новая схема может повлиять на ценник?

"Звонок" Коболеву

Юрий Витренко открыто обвинил "Нафтогаз" в монополизации газового рынка, причем, за государственный счет.

Ведь хранилища с газом "Укргаздобычи" были переданы НАКу безвозмездно, а "Укргаздобыча" пользуется государственными газовыми скважинами. То есть, особое положение НАКа, по словам Витренко, обсловлено активами, которые ему бесплатно передало государству. И, якобы, из-за такого контроля рынка цена может быть выше той, которая складывалась бы при условии свободной конкуренции.

Интересно, что такие "крамольные" мысли Витренко не озвучивал, когда трудился на руководящей должности в "Нафтогазе". И начал борьбу с "монополистом" только после того, как испортились отношения с главой НАКа Коболевым.

Поэтому, не исключено, что нынешняя борьба за честный рынок - один из эпизодов войны Витренко с  Коболевым.

"Можно было сразу предположить, что Витренко, закрепившись в Минэнерго, попытается выбить из-под НАКа "Укргаздобычу". На сегодня последняя - едва ли не единственный ценный актив "Нафтогаза" - забери его, и все посыплется. На одних хранилищах НАК много не заработает", - говорит Корольчук.

Он также отмечает, что на сегодня не до конца понятен механизм - как власти могут заставить НАК пустить газ внутренней добычи в свободную продажу.

"Должно быть, как минимум, постановление Кабмина на этот счет. Да и то не факт, что оно будет выполняться, так как "Нафтогаз" - государство в государстве, никому особо не подчиняется", - говорит Корольчук.

Поэтому не исключено, что громкие заявления Витренко так ни к чему не не приведут.

"Вопрос еще и в том, как будут продавать газ "Укргаздобычи" - на бирже или по двухсторонним договорам. В последнем случае могут быть индивидуальные цены, в зависимости от объемов, условий оплаты и пр. То есть, компания с деньгами сможет выкупить газ и на полгода или даже год вперед, соответственно,  получит низкую цену. А те, кто будет покупать мало, - более высокую, То есть, равных условий для всех все равно не будет, но начнется передел рынка уже не только под НАК, но и под несколько крупных компаний, а мелкие поставщики в итоге через пару сезонов все равно уйдут", — пояснил Корольчук. По его словам, как раз сейчас могут начаться "торги" по условиям, так как уже с мая компании начинают закачивать газ в хранилища на следующий отопительный сезон.

Сколько будет стоить газ с 1 апреля

Главный вопрос - как изменится цена на газ для населения уже с 1 апреля.

Тут возможно несколько вариантов.

Первый: если идеи Витренко так ничем и не закончатся, и будет реализовываться схема, озвученная Кабмином - газовщики предложат годовые тарифы и украинцы смогут выбирать приемлемую для них фиксированную цену.

При нынешней расстановке сил на рынке, все козыри в руках "Нафтогаза".

"Предложение правительства перейти на годовые газовые контракты - это прямой лоббизм интересов "Нафтогаза". Ведь НАК остается монополистом и контролирует "Укргаздобычу", добывающую 75% газа в Украине. Другие компании не смогут конкурировать с НАКом, который "сидит" на государственных средствах и государственном газе", - считает Корольчук.

"Ассоциация поддерживает введение годового контракта, но лишь после того, как правительство возложит обязательства на "Укргзадобычу" или НАК  зеркально предложить подобные годовые контракты поставщикам. Причем, всем на равных условиях. Источник стабильно дешевого ресурса на данный момент есть только у "Нафтогаза" в виде газа государственной добычи ("Укргаздобыча" плюс "Черноморнефтегаз"). Поэтому только "Нафтогаз" имеет возможность рассчитать годовой контракт. С таким преимуществом НАК является угрозой для рыночной модели развития газоснабжающей отрасли", - считает первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

Какими будут годовые ценники, пока сказать сложно. Они начнут работать с мая (на этот счет уже есть проект распоряжения НКРЭ), поэтому более точно с тарифом можно будет определиться лишь к середине апреля. Но вряд ли он будет очень низким, ведь на этот год прогнозируется подорожание всех энергоресурсов. В том числе, газа. Что наверняка учтут газовщики в своих годовых программах. То есть, ценник может быть в районе 8-10 гривен за куб без доставки.

До мая, скорее всего, будут действовать некие "переходные ценники". А так как газ в Европе подешевел (после окончания холодов они обвалились на 40% и на начало марта составляли меньше 200 долларов за тысячу кубов), не исключено, что до и в Украине "льготный" ценник в 6,99 с 1 апреля повышать не будут.

Второй вариант: "Нафтогаз" "дожмут" и газ украинской добычи будет продаваться всем газовым компаниям.

"Мы очень рассчитываем, что заявления и.о министра о том, что "Нафтогаз" обяжут продавать газ "Укргаздобычи" всем поставщикам и производителям тепла по фиксированной цене, будут реализованы. Ассоциация не раз заявляла, что украинский газ необходимо продавать максимально прозрачно, и цена должна быть одинаковой для всех поставщиков. Прозрачная продажа ресурса позволит создать внутренний ценовой индикатив, который заменит импортный паритет. Формулы типа "хаб плюс" или "хаб минус" не являются эффективными, нам нужно формировать свой индикатор. Продажа всего государственного ресурса на бирже однозначно позитивно повлияет на уровень цены, но насколько сказать сложно", - сказал нам первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

Как известно, газ украинской добычи дешевый - уже с налогами и маржей "Укргаздобычи" - порядка 3-3,5 тысяч гривен за тысячу кубов. То есть, можно выйти на цену до 5 гривен за куб, и при этом все неплохо заработают, - говорит Корольчук.

Если же ограничить рентабельность "Укргаздобычи" предложенными 30%, то цена для населения вообще будет 3 гривны за куб (без доставки).

Правда для этого нужно отменить так называемую "формулу импортного паритета", по которой цена на внутреннем рынке должна быть примерно такой же, как в Европе. 

"Подписывая соглашение об Ассоциации с ЕС, Украина обязалась придерживаться правила импортного паритета при ценообразовании. Поэтому тот же НАК, фактически монопольно распоряжаясь газом внутренней добычи, не снижал ценник для потребителей, как, собственно, не делали этого частные добытчики, которые у нас тоже есть. Так что ничего не поменяется даже если к украинскому газу допустят всех  - просто газовщики будут зарабатывать больше", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что в ценообразовании вполне реально учесть дешевый газ внутренней добычи, но нужно изменить методику, для чего вполне достаточно постановления Кабмина. 

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Теги: news, новости, Украина, Газ, тарифы, 7dniv, 7dnivinfo  
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