В ближайший час Киев накроет сильный ветер

В ближайший час и до конца дня будут порывы ветра 15-18 м/с.

В четверг, 4 марта, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайший час с сохранением до конца суток 4 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м / с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА также напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра. В частности: