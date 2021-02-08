Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании может затянуться до осени

Ранее сообщалось о других сроках - до конца апреля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Морское управление Дании (DMA).

Сообщается, что сегодня судно "Академик Черский" вышло из немецкого порта Висмар и проследовало в направлении Калининграда для прохождения ходовых испытаний. После этого ожидается, что судно примет участие в прокладке газопровода в водах Дании.

"Nord Stream 2 AG направила соответствующее уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы должны выполняться в соответствии с имеющимися разрешениями", - отметили в компании-операторе "Северного потока-2".

Кроме того, Морское управление Дании сообщило, что ожидает завершения строительных работ к концу сентября. В настоящее время в ее водах работает другое российское судно "Фортуна".

Отметим, на сегодня трубопровод почти завершен, осталось проложить около 120 км труб в датских водах и почти 30 км в немецких.