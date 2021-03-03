Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 5 марта 2021 - 1 384 917 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 10 155 новых случаев в сутки.
Умерло 26 763 человек.
Выздоровело - 1 191 022.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 910 случаев;
Винницкая область - 816 случаев;
Волынская область - 277 случаев;
Днепропетровская область - 497 случаев;
Донецкая область - 334 случая;
Житомирская область - 695 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 737 случаев;
Киевская область - 690 случаев;
Кировоградская область - 69 случаев;
Луганская область - 50 случаев;
Львовская область - 646 случаев;
Николаевская область - 209 случаев;
Одесская область - 372 случая;
Полтавская область - 172 случая;
Ровенская область - 198 случаев;
Сумская область - 238 случаев;
Тернопольская область - 394 случая;
Харьковская область - 566 случаев;
Херсонская область - 54 случая;
Хмельницкая область - 418 случаев;
Черкасская область - 204 случая;
Черновицкая область - 561 случай;
Черниговская область - 137 случаев.