Сотрудников посольства Украины в Польше, которых поймали на контрабанде, уже уволили

На сегодня готовятся определенные изменения в правилах использования дипломатического транспорта.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он назвал инцидент с контрабандой в автомобиле посольства Украины позорным случаем.

"В бусе везли золото, валюту и сигареты…. Весь МИД гудит и обсуждает этот случай… С первого же дня мы начали действовать, оба сотрудника уволены из посольства Украины в Польше. Сейчас продолжается дисциплинарное расследование. По его результатам готов принимать самые жесткие решения", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что сейчас готовятся изменения в правилах использования дипломатического транспорта, в том числе прорабатывается возможность пломбирования и трекинга перемещений.