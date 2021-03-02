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События Сегодня, 12:2353
Сотрудников посольства Украины в Польше, которых поймали на контрабанде, уже уволили

На сегодня готовятся определенные изменения в правилах использования дипломатического транспорта.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он назвал инцидент с контрабандой в автомобиле посольства Украины позорным случаем.

"В бусе везли золото, валюту и сигареты…. Весь МИД гудит и обсуждает этот случай… С первого же дня мы начали действовать, оба сотрудника уволены из посольства Украины в Польше. Сейчас продолжается дисциплинарное расследование. По его результатам готов принимать самые жесткие решения", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что сейчас готовятся изменения в правилах использования дипломатического транспорта, в том числе прорабатывается возможность пломбирования и трекинга перемещений.

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, МИД, Польша, послы, контрабанда, увольнение, 7dniv, 7dnivinfo  
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