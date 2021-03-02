В ВОЗ рассказали когда закончится пандемия коронавируса

Однако, это не значит, что уйдет сам коронавирус.

Он считает, что 2021 год будет еще одним годом коронавируса.

"Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус", - сказал он.

Представитель ВОЗ призвал набраться терпения по вопросу вакцинации.

"Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты", - отметил он.

По словам Клюге, "по всей видимости, неизбежен" тот факт, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.