Список стран "красной зоны" снова сократила Украина

Теперь в него входят 54 страны, неделей ранее было 61.

По состоянию на 5 марта Украина снова сократила список стран "красной зоны".

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины .

В частности, в "красный список" перешли Болгария и Кипр. В "зеленый" - Парагвай, Аргентина, Сент-Винсент и Гренадины, Панама, Беларусь, Великобритания, Ирландия, Катар и Португалия.

При этом популярные среди украинцев Чехия, Черногория, Израиль, Словакия, Албания, Венгрия, Молдова, Франция, Польша и США остаются в "красной зоне".