В Украине адвокатов хотят освободить от представления декларации

Верховная рада приняла за основу законопроект №3602 об отмене обязанности декларирования адвокатами своего имущественного положения.

"За" проголосовали 303 парламентария.

Этот закон предусматривает исключить адвокатов из списка декларантов, изложив в новой редакции абзац 1 части 5 статьи 45 ЗУ "О предотвращении коррупции".

В пояснительной записке подчеркивается, что деятельность адвокатуры не связана с выполнением функций государства или местного самоуправления, и государственные органы не могут вмешиваться в ее работу.