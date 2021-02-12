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Молдова ужесточила правила въезда

Молдова с 5 марта ужесточила правила въезда в страну, обязав приезжих провести 14 дней на карантине.

Требование не распространяется на тех, кто может предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста или справку о вакцинации.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Молдовы.

Теперь при въезде в Молдову нужно заполнить эпидемиологическую карту и подписать заявление о согласии на самоизоляцию в течение 14 дней. Такой карантин можно прервать на 10-й день, если результат ПЦР-теста будет отрицательным.

Не должны сдавать тест и находиться на карантине в Молдове те, кто может предъявить отрицательный тест на границе. Документ должен быть на румынском, английском, французском или русском языках.

Кроме того, исключение составляют дети до 5 лет, водители грузовых и пассажирских авто, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/кораблей и другие категории. В том числе не нужно проходить самоизоляцию людям с сертификатом о вакцинации.

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Теги: news, новости, Украина, Молдова, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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