Что известно о запуске спутника "Сич" и при чем здесь Илон Маск

В этом году Украина может вернуться в космос, а именно запустить на земную орбиту спутник собственного производства "Сич 2-30 (2-1)".

Все что известно о "Сич 2-30" и его запуске на орбиту - в материале РБК-Украина.

Запуск к 30-летию независимости

В начале февраля вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал, что президент Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2021 года запустить украинский спутник "Сич 2-30" на орбиту Земли. Запуск хотят приурочить к 30-летию независимости Украины.

"Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за рубежом", - объяснял он необходимость запуска "Сич 2-30".

Как отмечал Уруский, запуск спутника на орбиту уже в этом году это реальная цель, но "при условии максимально эффективной работы".

Спутник еще не готов к запуску

В середине февраля Уруский рассказал, что Украина обратилась за помощью к американскому миллиардеру Илону Маску, чтобы запустить спутник ракетой компании SpaceX. Министр добавил, что спутник практически готов, поэтому скоро станет известно, можно ли его совместить с ракетой-носителем SpaceX.

"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора - в этом случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", - рассказал Уруский телеканалу "Первый деловой".

После этого в Государственном космическом агентстве Украины раскритиковали Уруского за такие заявления, отметив, что они "ставят под угрозу завершение работ по спутнику". В Госкосмосе пояснили, что по состоянию на январь работы по созданию "Сич 2-30" были выполнены на 85%, но уровень готовности наземного центра управления оценивался только в 45%.

SpaceX готова запустить "Сич" на орбиту

В четверг, 4 марта, стало известно, что парламентский комитет экономического развития вместе с командой Госкосмоса договорились с SpaceX о запуске спутника "Сич 2-30". Компания Илона Маска согласилась вывести украинский спутник на орбиту за 1 млн долларов. Как рассказал глава комитета Дмитрий Наталуха, сначала SpaceX в восемь раз выше оценивала стоимость своих услуг.

"Условия контракта предварительно согласованы и у Украины теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с американской компанией", - сказал нардеп.

Кроме того, помощник главы комитета Евгений Рокитский рассказал РБК-Украина, что SpaceX готова запустить украинский спутник в декабре 2021 года. РБК-Украина обратилось за комментарием к Илону Маску, но на момент выхода этого материала основатель SpaceX ответы не предоставил.

Что известно о спутнике Сич 2-30

По состоянию на сегодня на орбите есть только два украинских наноспутника PolyITAN-1 и PolyITAN-2, которые запустили студенты Киевского политехнического института в 2014 и 2017 годах. Последним аппаратом, который на орбиту выводила Украина, стал "Сич-2". Запуск предназначенного для мониторинга аграрных ресурсов, водных и земных покровов спутника состоялся в 2011 году. "Сич-2" должен был работать на орбите 5 лет, но в декабре 2012 года связь с ним прервалась.

Уже через год Конструкторское бюро "Южное" взялось за разработку нового спутника "Сич 2-1", который потом переименовали в "Сич 2-30" в честь 30-летия независимости. Он предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли и мониторинга земной магнитосферы. Срок его активного использования 5 лет, как и в "Сич-2".

Первоначально запуск "Сич 2-30" планировался на 2015 год. Запустить аппарат хотели с бразильского космодрома "Алкантара" с помощью ракеты-носителя "Циклон-4". Однако этот космодром до сих пор не достроили, а запуск спутника после этого несколько раз переносили.