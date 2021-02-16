 

Ермак заявил что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО

События Сегодня, 14:1753
Ермак заявил что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО

Для Украины настало время ежедневно требовать вступления в НАТО.

Она заслуживает стать частью альянса, поскольку отстаивает демократические ценности.

Об этом на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, процесс вступления Украины в НАТО должен быть ускорен, поскольку в стране продолжается война и на фоне защиты демократических ценностей она заслуживает стать частью Альянса. Он также отметил, что в прошлом году Украина вышла на новый уровень сотрудничества с НАТО, получив статус партнера расширенных возможностей

"… настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации", - добавил Ермак.

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Теги: news, новости, Украина, Ермак, 7dniv, 7dnivinfo, НАТО  
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