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События Сегодня, 16:4223
Санкции против Коломойского вводят США

Соединенные Штаты вводят санкции против олигарха Игоря Коломойского.

Его обвиняют в коррупционных преступлениях.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

"Я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастность к коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкен.

Отмечается, что по мнению США, во время того, как Коломойский возглавлял Днепропетровскую область с 2014 по 2015 год, он был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.

Он добавил, что действия Коломойского представляют серьезную угрозу для будущего Украины.

"Я также хочу выразить обеспокоенность текущим бесконечными попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего", - заявил Блинкен.

Он также отметил, что решение ввести санкции против Коломойского подтверждает стремление США поддерживать реформы политического, экономического и судебного секторов Украины.

"США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед. Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", - добавил генсек США.

Принятые американскими властями меры означают, что Игорю Коломойскому запрещен въезд в Соединенные Штаты.

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Теги: news, новости, Украина, Санкции, США, Коломойский, 7dniv, 7dnivinfo  
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