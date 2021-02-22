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События Сегодня, 17:5956
В Иране военные Корпуса стражей исламской революции предотвратили угон пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air

В Иране военные Корпуса стражей исламской революции предотвратили угон пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air.

Похитить хотели самолет, выполнявший рейс из Ахваза в Мешхед.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных.

Как рассказали военные, самолет вылетел с десятиминутной задержкой в 22:10 в четверг, 4 марта. По версии военных, злоумышленник хотел посадить самолет в аэропорту одной из арабских стран на юге Персидского залива.

Самолет Fokker 100 удалось экстренно посадить в аэропорту города Исфахан в центральном Ираке, где злоумышленника задержали военные.

Остальные подробности этого инцидента не раскрываются, но военные уточнили, что никто из пассажиров не пострадал. Они вылетели в место назначения другим рейсом в тот же день.

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Теги: news, новости, Украина, угон, самолет, 7dniv, 7dnivinfo  
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