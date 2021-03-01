Закарпатская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом

Однако ограничения усилят не по всей области.
Об этом сообщила Закарпатская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Ограничения усилят в населенных пунктах, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация.
"Региональной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение о введении на территориях населенных пунктов области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация дополнительных ограничительных противоэпидемических мер в соответствии со статьей 32 закона о защите населения от инфекционных болезней", - заявили в ОГА.