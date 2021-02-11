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События Сегодня, 22:4629
У Зеленского поблагодарили США после санкций против Коломойского

В Офисе президента Украины поблагодарили международных партнеров за помощь в борьбе с олигархами.

Сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о введении санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Офиса президента.

Как отметили в президентском офисе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и в этом ей помогают международные партнеры.

"Менее чем за два года каденции он (президент Владимир Зеленский - ред.) сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов ... Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности ", - отметили в ОП.

У Зеленского добавили, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает Украине "стать сильным и по-настоящему независимым государством".

"Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - добавили в ОП.

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