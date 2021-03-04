Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 6 марта 2021 - 1 394 061 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 9 144 новых случаев в сутки.
Умерло 26 919 человек.
Выздоровело - 1 194 373.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 682 случая;
Винницкая область - 714 случаев;
Волынская область - 195 случаев;
Днепропетровская область - 488 случаев;
Донецкая область - 193 случая;
Житомирская область - 749 случаев;
Закарпатская область - 665 случаев;
Запорожская область - 188 случаев;
Ивано-Франковская область - 676 случаев;
Киевская область - 595 случаев;
Кировоградская область - 47 случаев;
Луганская область - 35 случаев;
Львовская область - 531 случай;
Николаевская область - 337 случаев;
Одесская область - 375 случаев;
Полтавская область - 112 случаев;
Ровенская область - 198 случаев;
Сумская область - 194 случая;
Тернопольская область - 357 случаев;
Харьковская область - 522 случая;
Херсонская область - 62 случая;
Хмельницкая область - 376 случаев;
Черкасская область - 143 случая;
Черновицкая область - 522 случая;
Черниговская область - 188 случаев.