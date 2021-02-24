С 7 марта в Ужгороде введут локдаун

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета в Facebook .

Решение приняли члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внепланового заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС относительно критической ситуации, которая сложилась на Закарпатье с заболеваемостью COVID-19.

С 00:00 7 марта в Ужгороде будет запрещена:

работа заведений общественного питания (помимо адресной доставки и заказы на вынос);

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;

деятельность непродовольственных магазинов и рынков;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

Что будет разрешено во время локдауна в Ужгороде

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;

торговая деятельность с адресной доставкой заказов;

предоставление финансовых услуг, финансовых учреждений, операторов почтовой связи,

медицинская и ветеринарная практика,

деятельность АЗС (без зон питания),

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

В горсовете Ужгорода также сообщили, что школьники 5-11 классов из 9 по 12 марта учиться дистанционно, а ученики 1-4 классов, кроме УСШ № 3 и НПК "Первоцвет", - в школьных классах.