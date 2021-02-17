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События Сегодня, 09:5164
Ввести новые санкции против "Северного потока-2" Украина призвала США

Украина выступила с призывом к администрации президента США Джо Байдена ввести новый всеобъемлющий санкционный режим против газопровода "Северный поток-2".

Также требует усилить участие в урегулировании конфликта на Донбассе.

С таким заявлением выступила заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко на видеоконференции Atlantic Council.

Свириденко отметила, что для Украины крайне важно участие Вашингтона в переговорном процессе о будущем Донбасса как в нормандском, так и в "минском" форматах.

"Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима", - заявила Свириденко, уточнив, что санкции против России должны быть против проекта "Северный поток-2".

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