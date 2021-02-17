Ввести новые санкции против "Северного потока-2" Украина призвала США

Также требует усилить участие в урегулировании конфликта на Донбассе.

Украина выступила с призывом к администрации президента США Джо Байдена ввести новый всеобъемлющий санкционный режим против газопровода "Северный поток-2".

Свириденко отметила, что для Украины крайне важно участие Вашингтона в переговорном процессе о будущем Донбасса как в нормандском, так и в "минском" форматах.

"Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима", - заявила Свириденко, уточнив, что санкции против России должны быть против проекта "Северный поток-2".