Американский сенатор-республиканец Тед Круз блокирует утверждение Уильяма Бернса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ)

Такие действия он обосновывает бездействием администрации США в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает Bloomberg.
Сам сенатор заявил, что прекратит блокировать назначение Бернса, когда власти введут новые санкции против трубопровода.
"Я перестану задерживать назначение, когда администрация Байдена выполнит свое юридическое обязательство налагать санкции на корабли и компании, строящие трубопровод Путина. Соблюдайте закон. Перестаньте мягко относиться к России", - заявил Круз.