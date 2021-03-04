Конкурсы для госслужащих возобновили в Украине

Сегодня в силу вступил соответствующий закон.

В Украине возобновили конкурсы для государственных служащих.

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий.

Конкурсы должны объявить в течение шести месяцев со дня вступления в силу документа.

Также отменяется положение, что субъект назначения может уволить госслужащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра/руководителя государственного органа.