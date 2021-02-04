Полсотни украинцев попали в смертельное ДТП в Польше

Автобус с 57 украинцами съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия погибли шесть человек.

ДТП в Польше с украинцами произошло в ночь на 6 марта вблизи Кашице.

Все подробности ДТП с украинцами в Польше - в материале РБК-Украина.

Дуда выразил соболезнования из-за ДТП с украинцами

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП под Кашице.

"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса на A4 возле Кашице, в результате которой погибло 6 человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал он в Тwitter.

ДТП с украинцами в Польше: Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям украинцев, погибших в ДТП в Польше.

"Авария вблизи Кашице, в которую попал автобус Познань-Херсон, очень нас огорчило. Не менее 6 украинцев погибли, 35 наших людей госпитализированы. Искренние соболезнования", - написал он в Тwitter.

Он также поблагодарил украинских и польских дипломатов "за то, что делают все для помощи пострадавшим и установления причин аварии".

В ДТП в Польше погибли 6 человек

Как сообщает польское RMF24, в аварии погибли шесть человек, еще 41 человек ранен, 8 из них в тяжелом состоянии, остальных пассажиров поместили в ближайшую школу.

Авария произошла в ночь на 6 марта на автостраде А4, автобус следовавший из Познани в Херсон, на борту которого находилось 57 украинцев, по неизвестным причинам сошел с дороги, сломал заграждения и упал в канаву. Пять человек скончались на месте, шестой умер в больнице.

По информации местных правоохранителей, двое водителей были трезвыми, автобус подбирал пассажиров по пути. Детей на борту не было.