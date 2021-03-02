 

"Спутник V" обогнал Pfizer и стал второй по популярности вакциной в мире

События Сегодня, 14:4966
"Спутник V" обогнал Pfizer и стал второй по популярности вакциной в мире

Российская вакцина "Спутник V" поднялась на второе место среди препаратов от коронавируса по числу стран, в которых они одобрены.

Об этом сообщается на официальной страничке вакцины в "Твиттере".

По данным на 4 марта 2021 года, британская противоковидная вакцина Oxford/AstraZeneca была зарегистрирована в 49 странах, "Спутник V" — в 45 государствах, а препарат консорциума Pfizer/BioNTech — в 43. Вакцина компании Moderna одобрена к применению в 19 странах, китайский препарат компании Sinopharm — в 18.

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"Спутник V" обогнал Pfizer и стал второй по популярности вакциной в мире

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