Число жертв ДТП с украинцами уточнили в Польше

Отмечается, что заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Сарзецкая уже завершила осмотр места аварии.

"На месте аварии удалось опознать троих из пяти погибших - документы у этих людей были при себе. Это одна женщина и двое мужчин. Личность двух других будет определена. Все, что известно, это то, что они были женщинами", - сообщает издание.