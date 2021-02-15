 

Все население бесплатными COVID-тестами планирует обеспечить Швейцария

События Сегодня, 18:4445
Все население бесплатными COVID-тестами планирует обеспечить Швейцария

Правительство Швейцарии планирует обеспечить всех граждан бесплатными тестами на коронавирус.

Такое решение могут принять для того, чтобы как можно скорее ослабить карантин.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, согласно предложений, каждому человеку в Швейцарии будет предоставляться пять комплектов для самотестирования на месяц, как только появятся надежные тесты. Одновременно все тесты в аптеках и тестовых центрах будут бесплатными.

Компании и школы должны проводить повторные тесты для улучшения профилактики и раннего выявления вспышек. Сотрудники компаний, которых часто тестируют, могут быть освобождены от карантинных требований.

Чтобы обеспечить проведение дополнительных тестов, правительство предложило оплатить добровольные тестирования. По его подсчетам, расширенная схема тестов будет стоить в этом году более 1 млрд швейцарских франков (1,08 млрд долларов).

Отмечается, что окончательное решение относительно предложения должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, коронавирус, Швейцария, тест, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны намерены вернуть до 18 февраля
Адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны намерены вернуть до 18 февраля
15-фев-2021, 13:55
Доступ к COVID-вакцине всем гражданам до конца года хочет обеспечить Минздрав
Доступ к COVID-вакцине всем гражданам до конца года хочет обеспечить Минздрав
9-фев-2021, 10:32
Зеленский заявил что вакцинация от коронавируса в Украине будет бесплатной
Зеленский заявил что вакцинация от коронавируса в Украине будет бесплатной
30-янв-2021, 17:49
Объявить новый карантин в ближайшие дни могут во Франции
Объявить новый карантин в ближайшие дни могут во Франции
24-янв-2021, 10:37
Погрешность тестов на антиген коронавируса назвали в Минздраве
Погрешность тестов на антиген коронавируса назвали в Минздраве
15-янв-2021, 18:51

Последние новости

20:23
События
Сегодня стало известно о том, что Чехия выдала Соединенным Штатам двух граждан Украины, которых подозревают в отмывании денег
20:22
События
Вселенский патриарх Варфоломей сегодня встретился с украинскими народными депутатами в Стамбуле
18:47
События
Несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2" разработала Украина
18:46
События
Массовый протест за отставку Пашиняна проходит в Армении
18:44
События
Все население бесплатными COVID-тестами планирует обеспечить Швейцария
17:45
События
Без тепла из-за долгов осталась Донецкая область
17:43
События
Во Львов вчера, 5 марта, вернулась зимняя погода, город и область всю ночь и день засыпало снегом
17:41
События
Ляшко заявил что причин переводить Киев в "красную" зону карантина пока нет
17:38
События
Число жертв ДТП с украинцами уточнили в Польше
14:49
События
"Спутник V" обогнал Pfizer и стал второй по популярности вакциной в мире
14:43
События
О важности привлечения США к переговорам по Донбассу заявили у Зеленского
14:35
События
В "красную" зону внесли Закарпатскую область
14:27
События
Полсотни украинцев попали в смертельное ДТП в Польше
11:38
События
Конкурсы для госслужащих возобновили в Украине
10:50
События
В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом Познань-Херсон
09:56
События
Закон о возвращении широких полномочий исполняющим обязанности министров сегодня вступил в силу
09:54
События
Американский сенатор-республиканец Тед Круз блокирует утверждение Уильяма Бернса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ)
09:53
События
Белый дом назвал активной угрозой безопасности США кибератаку со стороны Китая
09:51
События
Ввести новые санкции против "Северного потока-2" Украина призвала США
09:50
События
Львов, Одесса и Ужгород решили перевести городские школы на дистанционное обучение

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 марта 20213793
Третий локдаун. Чего ждать от новой волны коронавируса в Украине1784
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в ближайшее время в парламент внесут законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич"1102
Более 100 побочных эффектов после прививки зафиксировали в Украине1040
Вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля назвал Шмыгаль654
Перспективы создания новой "партии Зеленского" оценил социолог299
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 марта 2021250

Досуг

Айпад про 9.7 - главные функциональные возможности и преимущества
Айпад про 9.7 - главные функциональные возможности и преимущества
Новый айпад про 9.7 считается достаточно интересным устройством. Практически сразу после выпуска он занял нишу между 12.9” iPad Pro и 9.7” iPad Air 2. На основании размеров и встроенных функциональных возможностей сложно определить, к какой категории может быть отнесен этот новый гаджет.
Сегодня, 08:51113
Виды солнечных электростанций и их отличия
Виды солнечных электростанций и их отличия
Установка солнечной электростанции у себя дома или на предприятии позволяет не только экономить на счетах за электричество, но и зарабатывать на продаже излишков выработанной энергии.
4-мар-2021, 17:20240
Раздвижные системы от «ВиЯр»
Раздвижные системы от «ВиЯр»
Шкафы-купе — один из наиболее популярных форматов мебели для хранения. Они удобны, надежны, занимают мало места, при этом вместительны и универсальны в плане дизайна, их можно вписать в любой интерьерный стиль.
1-мар-2021, 19:23454
Предназначение пластификатора для бетона
Предназначение пластификатора для бетона
Пластификатор для бетона является химической добавкой, которую вводят в смесь, чтобы улучшить ее физико-механические характеристики.
1-мар-2021, 17:44322
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Перед тем как приступить к декоративной отделке стен или потолков, следует хорошенько подготовить поверхность. Тщательно зашпаклевать, выровнять, отшлифовать, прогрунтовать и так далее и так далее.
28-фев-2021, 08:21445
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Применение дождевальных установок для полива приусадебного участка постепенно уходит в прошлое. Устройства расходуют много воды и заболачивают территорию.
27-фев-2021, 14:20490

События

Сегодня стало известно о том, что Чехия выдала Соединенным Штатам двух граждан Украины, которых подозревают в отмывании денег
Сегодня стало известно о том, что Чехия выдала Соединенным Штатам двух граждан Украины, которых подозревают в отмывании денег
Этими украинцами оказались 39-летний Виктор Воронцов и 40-летняя Злата Ханска-Мужук.
Сегодня, 20:2347
Вселенский патриарх Варфоломей сегодня встретился с украинскими народными депутатами в Стамбуле
Вселенский патриарх Варфоломей сегодня встретился с украинскими народными депутатами в Стамбуле
Во время встречи патриарх подтвердил, что в этом году посетит Украину.
Сегодня, 20:2246
Несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2" разработала Украина
Несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2" разработала Украина
Оператор газотранспортных систем Украины подготовился к запуску российского газопровода "Северный поток-2".
Сегодня, 18:4770
Массовый протест за отставку Пашиняна проходит в Армении
Массовый протест за отставку Пашиняна проходит в Армении
В столице Армении Ереване в субботу, 6 марта, проходит очередной массовый митинг против главы правительства страны Никола Пашиняна.
Сегодня, 18:4646
Все население бесплатными COVID-тестами планирует обеспечить Швейцария
Все население бесплатными COVID-тестами планирует обеспечить Швейцария
Правительство Швейцарии планирует обеспечить всех граждан бесплатными тестами на коронавирус.
Сегодня, 18:4446
Без тепла из-за долгов осталась Донецкая область
Без тепла из-за долгов осталась Донецкая область
Компания "Донецкоблгаз" в субботу, 6 марта, прекратила поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго".
Сегодня, 17:4559
7 Днів