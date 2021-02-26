Сегодня стало известно о том, что Чехия выдала Соединенным Штатам двух граждан Украины, которых подозревают в отмывании денег

По данным американского Минюста, украинцы входили в международную сеть, которая помогала отмывать деньги кибер-преступникам. Как говорится в обвинительном заключении, Мужук и Воронцов вели незаконную деятельность в течение 2017 года, отмыв за этот период 500 тысяч долларов.

Украинцев арестовали 6 февраля 2020 года в Чехии по запросу властей США. После ареста в них обнаружили важные улики. Федеральное бюро расследований США получило Мужук и Воронцова 3 марта 2021 года, их доставили самолетом из Праги в Даллас.

Отмечается, что Мужук и Воронцов уже предстали перед судом США в северном округе Техаса и заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По состоянию на сегодня украинские граждане находятся под стражей в США.