Пять спецрейсов из "красной" зоны 8-9 марта выполнит УЗ

"Укрзализныця" назначила на 8-9 марта 5 специальных рейсов из "красной" зоны карантина.
Поезда выполнят рейсы по просьбе Черновицкой и Ивано-Франковской областей.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
"УЗ выполнит рейсы для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон", - заявили в компании.
Так, компания 8 марта выполнит рейсы:
- №043/044 Ивано-Франковск - Киев: выезд из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55, прибытие в Киев 9 марта в 08:48;
- №007/008 Черновцы - Киев: выезд из Черновцов 8 марта в 21:08, прибытием в Киев 9 марта в 09:07;
- №149/150 Ворохта - Полтава: выезд из Ворохты 8 марта в 13:51, прибытие в Полтаву 9 марта в 10:38.
- 135/136 Черновцы - Одесса: выезд 9 марта в 15:35, прибытие 10 марта в 10:01;
- 117/118 Черновцы - Киев: выезд 9 марта в 19:46, прибытие 10 марта в 08:08.