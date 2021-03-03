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События Вчера, 22:4764
Пакет для стимулирования экономики США на 1,9 трлн долларов поддержал сенат

Сегодня, 6 марта, сенат Конгресса США принял пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов.

Данный план базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, в поддержку законопроекта выступили 50 законодателей, против - 49. Демократы рассчитывают принять документ до 14 марта, когда истекает срок действия повышенных пособий по безработице.

В ходе рассмотрения документа сенаторы, в основном от Республиканской партии, выносили на голосование различные поправки, однако большинство их них было отклонено. Теперь измененный законопроект предстоит вновь одобрить Палате представителей Конгресса, только после этого он отправится на подпись президенту.

Пакет мер предусматривает выделение приблизительно 400 млрд долларов непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долларов должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.

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Теги: news, новости, Украина, США, Сенат, 7dniv, 7dnivinfo  
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