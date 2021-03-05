Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 7 марта 2021 - 1 401 228 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 7 167 новых случаев в сутки.
Умерло 27 022 человек.
Выздоровело - 1 196 520.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 432 случая;
Винницкая область - 587 случаев;
Волынская область - 129 случаев;
Днепропетровская область - 362 случая;
Донецкая область - 217 случаев;
Житомирская область - 747 случаев;
Закарпатская область - 503 случая;
Запорожская область - 82 случая;
Ивано-Франковская область - 543 случая;
Киевская область - 366 случаев;
Кировоградская область - 46 случаев;
Луганская область - 18 случаев;
Львовская область - 601 случай;
Николаевская область - 184 случая;
Одесская область - 356 случаев;
Полтавская область - 120 случаев;
Ровенская область - 89 случаев;
Сумская область - 127 случаев;
Тернопольская область - 256 случаев;
Харьковская область - 362 случая;
Херсонская область - 35 случаев;
Хмельницкая область - 361 случай;
Черкасская область - 94 случая;
Черновицкая область - 441 случай;
Черниговская область - 109 случаев.