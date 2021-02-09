Одобрить вакцину "Спутник V" Россия попросила ВОЗ

Россия подала заявку на включение своей вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, одобренных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях. Эту вакцину вкололи уже более миллиону людей.

Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ .

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу поговорил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом. Они, в частности, обсудили вопросы вакцинации.

Муракшо спросил о ходе рассмотрения заявки РФ на одобрение "Спутиника V", а также попытался убедить главу ВОЗ в качестве вакцины.

"Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина по сути стала мировым бестселлером", - уверяет Мурашко.

Однако не сообщается, какое решение приняли в ВОЗ. Также не известна реакция Гебреисуса на эту инициативу.