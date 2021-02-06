Выборы из-за коронавируса перенесли в Финляндии

Муниципальные выборы в Финляндии были запланированны на 18 апреля, однако теперь их решили перенести на 13 июня. Причиной перенесения выборов стал рост случаев заболеваний COVID-19. Власти опасаются, что в случае проведения выборов 18 апреля явка будет низкой и возможен всплеск заболеваемости после дня голосования.

Известно, что Финляндия входит в число европейских стран, которые коронавирус затронул не так сильно. Однако в последние дни заболевших стало больше, особенно в столице Хельсинки и ее окрестностях.

За отсрочку муниципальных выборов выступили девять партий из десяти.