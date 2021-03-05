В американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда

В результате инцидента погиб один человек.

Согласно данным, полученным от представителей правоохранительных органов штата, в городе Миннеаполисе, на месте гибели Флойда произошла перепалка между двумя лицами.

В ходе ссоры один из ее участников открыл огонь по другому из огнестрельного оружия. Пострадавший был доставлен в госпиталь, где вскоре скончался от полученного ранения.

Кто был участниками инцидента не раскрывается. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

При этом в полиции заявили, что стрелок не был идентифицирован и не задержан. Правоохранители просят общественность о помощи в обнаружении автомобиля для бегства, который описывается как светлый Suburban с огнестрельными повреждениями.