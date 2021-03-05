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События Сегодня, 12:0255
Сообщение с Закарпатьем из-за "красной" зоны карантина приостанавливает УЗ

Со вторника, 9 марта, "Укрзализныця" приостанавливает высадку, посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области.

Регион попал в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Также временно приостановлена продажа билетов из и на Закарпатье.

Отмечается, что ограничения будут действовать до конца карантинных мероприятий.

При этом в компании отметили, что до 8 марта включительно пассажиры с билетами смогут выехать или добраться до Закарпатья поездами.

"Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по просьбе Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантинных ограничений", - говориться в сообщении.

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