В Украине за минувшие сутки, 6 марта, привили от коронавируса 1279 человек

С начала вакцинации в стране прививку от COVID-19 получили 17 037 человек.
Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от COVID. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Днепропетровская область - 50 прививок;
- Донецкая область - 470 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Запорожская область - 30 прививок;
- Киевская область - 110 прививок;
- Кировоградская область - 40 прививок;
- Луганская область - 120 прививок;
- Львовская область - 40 прививок;
- Николаевская область - 9 прививок;
- Одесская область - 60 прививок;
- Ровенская область - 30 прививок;
- Тернопольская область - 140 прививок;
- Херсонская область - 20 прививок;
- Черниговская область - 30 прививок;
- Черкасская область - 100 прививок.