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"Фейковый обменник" в Киеве украл у клиента 75 тысяч долларов

Несмотря на регулярные предупреждения правоохранителей и финрегулятора повнимательнее присматриваться к обменным пунктам, все равно в погоне за курсом выше рыночного, люди попадают на мошенников.

Избитая схема - фальшивый обменник "однодневка" исправно работает - люди сами передают свои деньги в руки прохвостов.

Именно таким образом вчера обвели вокруг пальца приезжего из Киевской области гражданина в самом центре Киева.

Как узнала "Страна" из собственных источников в правоохранительных органах, вчера на улице Лютеранской в один такой обменник-декорацию в доме N16 зашел потерпевший с целью обменять свои 75 тысяч долларов на гривны

Адрес обменника он нашел в интернете и его привлек довольно выгодный курс. Однако, как только доллары перекочевали из сумки клиента в окошко кассира, тот под надуманным предлогом куда-то вышел и больше не возвращался.

Когда кассир не появился спустя полчаса и на стук в окошко и дверь никто не отреагировал, потерпевший понял, что его одурачили и начал звонить в полицию. Естественно, при более детальном разбирательстве оказалось, что никаких обменников по этому адресу на Лютеранской не существует и "кассир" с деньгами потерпевшего вышел через специально обустроенный черный ход с другой стороны здания. А весь антураж финучреждения-не более чем мастерски обустроенные декорации.

По заявлению потерпевшего начато расследование по ч.4 ст.190 УК Украины - Мошенничество в особо крупных размерах. Наказание за это особо тяжкое преступление грозит серьезное - до 12 лет с конфискацией. Сейчас полиция разбирается каким образом обменник мог работать без всяких документов в центре столицы, чтобы выйти на организаторов этой преступной схемы.

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Теги: news, новости, Украина, обменик, 7dniv, 7dnivinfo  
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