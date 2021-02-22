Пока США вмешиваются в дела других стран покоя мир не будет знать - глава МИД Китая

Глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что США должны перестать вмешиваться во внутренние дела других стран, в частности в дела Китая.

Также считает, что Китай вместе с Россией являются "надежной опорой мира и стабильности во всем мире".

Об этом Ван и сказал в ходе на пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), пишет "РИА Новости".

Глава МИД КНР считает, что США уже довольно долго "произвольно вмешиваются во внутренние дела других государств, создавая множество проблем для мира, став источником потрясений и военной смуты", под прикрытием демократии и прав человек.

"США должны как можно скорее осознать это, иначе мир по-прежнему не будет знать покоя", - заявил Ван И.

По мнению дипломата, в китайско-американских отношениях должен строго соблюдаться принцип невмешательства во внутренние дела страны, потому что " это четкое положение Устава ООН и основополагающий принцип международных отношений". По словам Ван И вопросы Гонконга, Тибета, Синьцзяна и Тайваня - это внутренне дело Китая.

Кроме того, глава МИД отметил, что Китай вместе с Россий борются как с пандемией коронавируса, так и с "политическим вирусом", сотрудничая в своей борьбе и оставаясь "надежной опорой мира и стабильности во всем мире".

"Мы увидели, что столкнувшись с эпидемией века, Китай и Россия стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают, мы вместе боремся с COVID-19 и общими усилиями противостоим "политическому вирусу", - сказал Ван И.