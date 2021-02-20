Высадить первую женщину на Луну до конца десятилетия планирует NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует высадить первую женщину на Луну до конца текущего десятилетия.

Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала, что членами программы "Артемида", в рамках которой планируется миссия, будут девять мужчин и девять женщин.

Она отметила, что женщины в NASA прошли долгий путь, однако гораздо дальше они пойдут, "если ракета, которую они строят, сможет доставить первую представительницу их пола на Луну".

По ее словам, возвращение к изучению спутника Земли позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.

Изначально высадка первой женщины на Луну планировалась на 2024. Но после смены руководства США, новый глава NASA назвал эту цель не реальной, потому что не хватает финансирования.