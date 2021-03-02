Российскую COVID-вакцину зарегистрировала Северная Македония

Северная Македония одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Таким образом, Северная Македония стала 46-й страной в мире, в которой разрешено использовать препарат.
Об этом сообщает Reuters.
Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
Отметим, что российской вакциной уже прививают в Сербии, Словакии, Черногории, Молдове, Сирии, Венгрии, Беларуси, Иране и в других странах.
При этом украинское правительство утвердило постановление, согласно которому в Украине запрещено использовать и производить вакцину, созданную страной-аггресором.