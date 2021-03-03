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В мировой кризис кибербезопасности перерастает уязвимость в Microsoft

Уязвимость в программном обеспечении Microsoft привела к тому, что по меньшей мере 60 тысяч организаций по всему миру подверглись кибератакам.

Хакерской атаке в основном подверглись предприятия малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из правительства США.

По данным Huntress, специализирующейся на кибербезопасности, злоумышленники пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.

Кроме того, целью киберпреступников является заражение как можно большего количества устройств прежде, чем организация сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. Как пишет автор публикации, если количество жертв кибератаки продолжит увеличиваться, то инцидент можно будет приравнять к мировому кризис в сфере кибербезопасности.

Как отметил источник агентства, на всех уровнях американского правительства ведется работа по оценке и устранению последствий действий хакеров.

"Угроза сохраняется и развивается, и мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью", - заявил бывший чиновник.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия.

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Теги: news, новости, Украина, Microsoft, 7dniv, 7dnivinfo  
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