Киев останется в "оранжевой зоне" карантина в течение двух месяцев

Он отметил, что попадание Киева в "оранжевую зону" ожидали еще неделю назад.

"Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов", - сказал Рубан.