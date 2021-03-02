 

Подозреваемую в убийстве полицейской задержали в Киеве

События Сегодня, 22:0854
Подозреваемую в убийстве полицейской задержали в Киеве

В ночь на 7 марта в Дарницком районе столицы обнаружили тело полицейской.

Полиция задержала подозреваемую.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что убитой была сотрудница правоохранительных органов 1983 года рождения.

На вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, а также привлекли кинологов и криминалистическую лабораторию.

"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Отмечается, что женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По словам Крищенко, убитая и подозреваемая дружили.

"Следователи отрабатывают все версии совершенного", - добавил он.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей произошедшего.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Киев, полиция, убийство, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Ночью в Киеве нашли убитой женщину, при ней было полицейское удостоверение
Ночью в Киеве нашли убитой женщину, при ней было полицейское удостоверение
Сегодня, 09:46
На Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая, которая была охранником на станции
На Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая, которая была охранником на станции
2-мар-2021, 19:21
В Киеве сейчас идет спецоперация по задержанию этнической банды наркоторговцев
В Киеве сейчас идет спецоперация по задержанию этнической банды наркоторговцев
15-фев-2021, 17:50
Два дела после столкновений под каналом
Два дела после столкновений под каналом "НАШ"
4-фев-2021, 21:43
Полиция открыла уголовное производство по факту задержания вооруженного мужчины возле Верховной рады
Полиция открыла уголовное производство по факту задержания вооруженного мужчины возле Верховной рады
22-янв-2021, 19:26

Последние новости

22:19
События
Появились первые подробности убийства полицейской в Киеве
22:16
События
В оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.
22:14
События
В Украине с 1 марта началась запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19
22:13
События
Все началось с пионерлагеря. Что известно о жене и детях Коломойского, против которых ввели санкции
22:08
События
Подозреваемую в убийстве полицейской задержали в Киеве
21:19
События
Закрытие шахт, увеличение тарифов, удар по экспорту. Как Украина присоединяется к "зеленому курсу" Евросоюза
20:55
События
Киев останется в "оранжевой зоне" карантина в течение двух месяцев
19:54
События
Самый большой флаг Украины в Киеве приспустили из-за сильного ветра
19:00
События
В мировой кризис кибербезопасности перерастает уязвимость в Microsoft
18:00
События
Российскую COVID-вакцину зарегистрировала Северная Македония
17:00
События
Производителей COVID-вакцин отказаться от патентов призвал глава ВОЗ
16:00
События
Высадить первую женщину на Луну до конца десятилетия планирует NASA
15:00
События
Пока США вмешиваются в дела других стран покоя мир не будет знать - глава МИД Китая
14:00
События
"Фейковый обменник" в Киеве украл у клиента 75 тысяч долларов
12:06
События
В восьми областях Украины превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19
12:04
События
В Украине за минувшие сутки, 6 марта, привили от коронавируса 1279 человек
12:02
События
Сообщение с Закарпатьем из-за "красной" зоны карантина приостанавливает УЗ
10:09
События
По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, в медицинских учреждениях находятся 28 украинцев, которые накануне попали в ДТП в Польше
10:07
События
В американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда
10:01
События
Большее число жителей Польши выступили против того, чтобы правительство закупало вакцину от коронавируса у России и Китая

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 марта 20214161
Закарпатская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом811
Белый дом назвал активной угрозой безопасности США кибератаку со стороны Китая368
Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами255
Размер международных резервов Украины в течение февраля 2021 года сократился на 277,75 млн долларов (на 1,0%)254
В Иране военные Корпуса стражей исламской революции предотвратили угон пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air236
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 марта 2021234

Досуг

Айпад про 9.7 - главные функциональные возможности и преимущества
Айпад про 9.7 - главные функциональные возможности и преимущества
Новый айпад про 9.7 считается достаточно интересным устройством. Практически сразу после выпуска он занял нишу между 12.9” iPad Pro и 9.7” iPad Air 2. На основании размеров и встроенных функциональных возможностей сложно определить, к какой категории может быть отнесен этот новый гаджет.
Вчера, 08:51198
Виды солнечных электростанций и их отличия
Виды солнечных электростанций и их отличия
Установка солнечной электростанции у себя дома или на предприятии позволяет не только экономить на счетах за электричество, но и зарабатывать на продаже излишков выработанной энергии.
4-мар-2021, 17:20312
Раздвижные системы от «ВиЯр»
Раздвижные системы от «ВиЯр»
Шкафы-купе — один из наиболее популярных форматов мебели для хранения. Они удобны, надежны, занимают мало места, при этом вместительны и универсальны в плане дизайна, их можно вписать в любой интерьерный стиль.
1-мар-2021, 19:23518
Предназначение пластификатора для бетона
Предназначение пластификатора для бетона
Пластификатор для бетона является химической добавкой, которую вводят в смесь, чтобы улучшить ее физико-механические характеристики.
1-мар-2021, 17:44376
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Перед тем как приступить к декоративной отделке стен или потолков, следует хорошенько подготовить поверхность. Тщательно зашпаклевать, выровнять, отшлифовать, прогрунтовать и так далее и так далее.
28-фев-2021, 08:21488
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Применение дождевальных установок для полива приусадебного участка постепенно уходит в прошлое. Устройства расходуют много воды и заболачивают территорию.
27-фев-2021, 14:20534

События

Появились первые подробности убийства полицейской в Киеве
Появились первые подробности убийства полицейской в Киеве
Предварительной причиной убийства 37-летней полицейской в Киеве стал внезапный конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.
Сегодня, 22:1944
В оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.
В оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.
Об этом говорится в материале проекта Крым.Реалии, который мониторит ситуацию с водой на оккупированном полуострове.
Сегодня, 22:1648
В Украине с 1 марта началась запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19
В Украине с 1 марта началась запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19
Запись на прививку поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, если его введут в мире.
Сегодня, 22:1444
Все началось с пионерлагеря. Что известно о жене и детях Коломойского, против которых ввели санкции
Все началось с пионерлагеря. Что известно о жене и детях Коломойского, против которых ввели санкции
Сегодня, 5 марта, Госдеп США ввел санкции против олигарха Игоря Коломойского и всей его семьи: жены Ирины, дочери Анжелики и сына Григория.
Сегодня, 22:1347
Подозреваемую в убийстве полицейской задержали в Киеве
Подозреваемую в убийстве полицейской задержали в Киеве
В ночь на 7 марта в Дарницком районе столицы обнаружили тело полицейской.
Сегодня, 22:0855
Закрытие шахт, увеличение тарифов, удар по экспорту. Как Украина присоединяется к "зеленому курсу" Евросоюза
Закрытие шахт, увеличение тарифов, удар по экспорту. Как Украина присоединяется к "зеленому курсу" Евросоюза
На "юбилейном" Кабмине 3 марта премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск уже в ближайшее время пилотного проекта по трансформации угольных регионов.
Сегодня, 21:1959
7 Днів