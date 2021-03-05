Все началось с пионерлагеря. Что известно о жене и детях Коломойского, против которых ввели санкции

Сегодня, 5 марта, Госдеп США ввел санкции против олигарха Игоря Коломойского и всей его семьи: жены Ирины, дочери Анжелики и сына Григория.

Всем им теперь запрещен въезд в Штаты.

В связи с этим "Страна" напоминает, что известно о самых близких родственниках украинского олигарха и где они сейчас живут.

Таинственная Ирина. Что известно о жене Коломойского

О жене - Ирине Коломойской (девичья фамилия Чигрина) - известно немного. Вплоть до того, что в Интернете нет ее снимков. В распоряжении "Страны" оказался эксклюзивное фото супруги олигарха. На нем видно, что женщина стройная, носит короткую русую стрижку.

Есть разные варианты даже возраста женщины. По некоторым данным, ей около 56 лет, тогда как самому бизнесмену 58.

У Ирины педагогическое образование. После окончания вуза она работала школьным учителем. С будущем мужем девушка познакомилась в пионерском лагере в 1978 году.

Людмила Пашаева, которая была вожатая в том лагере, рассказывала их историю любви.

"Я была очевидцем рождения чувств Игоря, которые в будущем привели к созданию его семьи… Мне посчастливилось наблюдать, как у Игоря в лагере завязались дружеские отношения, потом переросшие в любовь, с Ирой Чигриной - его нынешней супругой. Ира была тихая, спокойная девушка, очень удачно по характеру дополнившая импульсивного и яркого Игоря. Рада, что у них сложилась замечательная семья!" - говорила Пашаева.

Спустя два года, в 1980-м, пара поженилась. В минувшем году они праздновали рубиновую свадьбу - 40-летие семейной жизни.

Рождение детей

Через несколько лет у молодых родилась дочь, которую назвали Анжеликой. 10 марта она отпразднует свое 36-летие.

Второй ребенок - сын Григорий - у Коломойский родился спустя 14 лет. 27 января мужчина встретил 22-летие.

По данным СМИ, некоторое время семья жила в Крыму. Но там им якобы не подошел климат.

С 2000 года, то есть более 20 лет, семья живет в швейцарской Женеве, на берегу местного знаменитого озера. Снимки предположительно их дома публиковали несколько лет назад журналисты.





Наиболее основательно там обосновались мать Ирина и дочь Анжелика. Глава семьи нередко бывает в Украине и других странах. Сын Григорий провел в Швейцарии детство, но после школы уехал учиться как раз в США.

Баскетболист Григорий

Григорий учился в Кливленде по специальности "Спортивный менеджер". Там же начал выступления за университетскую баскетбольную команду Cleveland State Vikings. Сейчас молодой мужчина живет в Украине, в Днепре. Выступает он за одноимённый БК.

Игорь Коломойский внимательно следит за успехами сына. В 2019 году "Страна" публиковала эксклюзивные данные, как олигарх угрожал судье после проигрыша "Днепра". В нынешнем сезоне команда занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Украины из одиннадцати в ней участвующих.

Интересно, что в санкционном списке имя Григория указано как Израиль Цви.

Дочь Анжелика живет в Швейцарии

Старшая сестра Григория - Анжелика, по образованию экономист - летом 2020 года стала мамой двойни. Замуж она вышла в 2011 года за бизнесмена Олега Бокоева.

Свадьбу играли в парке-заповеднике в Израиле. В качестве ведущих, по данным СМИ, были приглашены российские шоумены Иван Ургант и Андрей Малахов. Для гостей выступали скрипачка Ванесса Мэй, группа Smokie и знаменитый итальянский певец Эрос Рамаззотти.

Дочь Коломойского уже развелась с мужем. Она продолжает жить в Швейцарии и воспитывать наследников богатого дедушки.