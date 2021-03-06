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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 8 марта 2021 - 1 406 800 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 5 572 новых случаев в сутки.

Умерло 27 128 человек.

Выздоровело - 1 198 254.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 286 случаев;
Винницкая область - 578 случаев;
Волынская область - 83 случая;
Днепропетровская область - 212 случаев;
Донецкая область - 92 случая;
Житомирская область - 570 случаев;
Закарпатская область - 307 случаев;
Запорожская область - 58 случаев;
Ивано-Франковская область - 508 случаев;
Киевская область - 351 случай;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 507 случаев;
Николаевская область - 220 случаев;
Одесская область - 298 случаев;
Полтавская область - 94 случая;
Ровенская область - 62 случая;
Сумская область - 139 случаев;
Тернопольская область - 236 случаев;
Харьковская область - 184 случая;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 166 случаев;
Черкасская область - 86 случаев;
Черновицкая область - 447 случаев;
Черниговская область - 40 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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