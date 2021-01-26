Сообщения росСМИ о "связанных с Украиной радикалах заблокировал Facebook

Российские информагентства ТАСС и РБК заявили, что соцсеть Facebook заблокировала их сообщения о задержании в Воронеже якобы "сторонников украинской молодежной радикальной группы".

Об этом сообщили оба издания ТАСС и РБК.

18 февраля они опубликовали материалы, базировавшиеся на пресс-релизе ФСБ. Согласно ему, силовики якобы прекратили в Воронеже "деятельности сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств".

Facebook удалил эти сообщения после заключения украинской фактчекинговой платформы StopFake, которая выяснила, что речь шла о российских националистах, которые не имеют отношения к Украине.

В свою очередь РБК и ТАСС настаивают на правильности своих материалов и обратились к Facebook за разъяснениями.