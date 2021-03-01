Прогноз погоды на сегодня

В южных областях будет без осадков, температура воздуха прогреется до +7 градусов.

В понедельник, 8 марта, на западе Украины ожидается снег, а на остальной территории - мокрый снег.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на Закарпатье, Буковине, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черниговской областях ожидается снег.

В Житомирской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской прогнозируется мокрый снег. При этом на юге будет солнечно и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +0 до +5, а ночью она составит от -5 до 0.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -1 до +3 градуса, а ночью от -4 до 0.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от 0 до +7, а ночью столбики термометров покажут 0 -3 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем будет от +1 до +3, а ночью от -3 до 0 градусов.