Въезд иностранцам разрешил Израиль

На сегодня речь о туристических поездках не идет.

Сообщается, что прибытие иностранцев в Израиль сопряжено с особой процедурой и потребует предварительного одобрения. Данный режим установлен до 27 марта, после чего может корректироваться.

Для въезда в страну нужно заполнить специальную онлайн-анкету, которую должны рассмотреть комиссии при МВД или МИД Израиля. Не разрешается посадка в самолет без разрешения от этих ведомств.

Въезд разрешается на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Израиль. По прибытии потребуется еще один тест. Также нужна действующая медицинская страховка с покрытием на COVID.

В связи с предстоящими выборами (23 марта) в течение двух недель приоритет на прибытие в Израиль будет отдан гражданам страны. Иностранцам разрешается въезд на этом этапе при исключительных обстоятельствах: